Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Schönau-Berzdorf auf dem Eigen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN am Sonnabend sagte, soll er auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie die Vorwürfe gegen den 41-Jährigen genau lauten, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Bisher bekannt ist, dass Zeugen am Freitagvormittag auf einem Parkplatz in der Gemeinde bei Görlitz einen leblosen Mann entdeckten und einen Unbekannten in einem blauen Fahrzeug mit Zittauer Kennzeichen davonfahren sahen. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 65-Jährigen feststellen. Kriminaltechniker sicherten Spuren und entdeckten Hinweise auf ein Tötungsdelikt.