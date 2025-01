Einige hundert Meter weiter auf einer Lichtung im Wald machen sich drei Mörsertrupps bereit, weitere Granaten abzufeuern. Sie stellen drei Mörser in einer Reihe auf, daneben je zwei Geländewagen vom Typ Wolf, in denen die Munition lagert.

Der Munitionsschütze von einem der Trupps nimmt eine Granate aus dem Wagen, der Ladeschütze schiebt sie in das Abschussrohr und duckt sich schnell. Der Richtschütze brüllt "Feuer!" und mit einem lauten Knall fliegt die scharfe Granate im hohen Bogen in Richtung Sandfeld, wo der fiktive Feind lauert. Je fünfmal wiederholen die drei Mörsertrupps das Prozedere in schnellem Tempo.