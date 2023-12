"Deshalb profitieren Betriebe aus der gesamten Region - vom Bäcker, Fleischer über den Einzelhandel bis hin zum Bauunternehmer vom Truppenübungsplatz", meint Marion Gabriel vom Bundeswehrdienstleistungszentrum: "Allein in diesem Jahr konnten sich regionale Instandsetzungsfirmen über ein Auftragsvolumen von mehr als einer Million Euro freuen." Wäschereien können demnach jedes Jahr etwa 300.000 Euro fest einplanen. Weitere Serviceleistungen von mehr als 2,5 Millionen Euro werden jährlich in der Region abgerufen. Auch der Einzelhandel profitiere von den Soldaten. "Als die Indonesier da waren, waren in der Region Prepaid-Karten für Mobiltelefone ausverkauft", erzählen die Zivilangestellten der Bundeswehr.

Die US-Armee trainierte in der sandigen Oberlausitz für Afghanistan. "Wir haben Stellungen für Panzer gebaut und Sandhügel zusammengeschoben, an denen das Verhalten bei Sprengfallen geübt wurde", erzählt Olaf Linder von der Geländebetreuung, nachdem er seinen gewaltigen Frontlader aus der Halle gezirkelt hat.

Seit dem Krieg in der Ukraine legen Einheiten in der Oberlausitz einen Zwischenstopp ein, bevor sie weiter an die Ost-Flanke der NATO verlegt werden.



Die Geländebetreuung reparieren Wege und Straßen und "alles, was bei einer Übung so kaputt geht", erzählt Lindner. Selbst Dörfer für den Häuserkampf würden auf- und abgebaut. Weiterhin sei die Geländebetreuung auch für den Winterdienst zuständig. Zudem versorge sie derzeit eine Truppe mit Brennholz, die draußen auf dem Platz biwakiert.