Wie Brigadegeneral Lutz Kuhn MDR SACHSEN sagte, ging es bei der Übung darum, die Truppe einsatzbereit zu machen. Es sei scharf geschossen und das Zusammenspiel der Panzerbesatzungen geübt worden. Nur eine einsatzbereite Armee könne Russland abschrecken, so Kuhn. Er rechne allerdings nicht damit, dass seine Soldatinnen und Soldaten bald in den Krieg ziehen müssten.

Kuhn war bereits zum wiederholten Mal mit seinem Bundeswehrnachwuchs in der Oberlausitz . Der Truppenübungsplatz sei einer der besten in Deutschland, lobt er. Er ermögliche viel Bewegung.

Der Truppenübungsplatz in der Oberlausitz ist einer der besten in Deutschland.

Während der Übung hatten Soldaten drei Tage am Stück in ihren engen Panzern ausgeharrt, in denen sie auch aßen und schliefen, wie einer von ihnen berichtete. Befragt nach einem echten Krieg, sagte ein anderer Panzersoldat, dass sich seine Besatzung und er bestmöglich darauf vorbereiten wollen. "Aber dieses Szenario ist nicht so im Hinterkopf, dass es immer darauf hinausgeht."