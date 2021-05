Am 25. April schlugen Flammen und Rauch aus dem Volkshaus Weißwasser in den Himmel. 200 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Das ehemalige Kulturhaus stand seit 2004 leer. Es gilt als Bau der Moderne und Beispiel der Bauhaus-Architektur.

Die Polizei hat drei Tatverdächtige ermittelt, die für den Brand des ehemaligen Kulturhauses in Weißwasser verantwortlich sein sollen. Sie sollen am 25. April in den Räumen Stühle und Planen angezündet haben, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Die Verdächtigen sind zwei Jugendliche und ein Heranwachsender. Das genaue Alter wurde nicht angegeben. Gegen die drei Deutschen werde wegen Brandstiftung ermittelt. Beim Großfeuer war ein Millionenschaden entstanden. Rund 200 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz.

Der Stadtrat in Weißwasser will in einer Sondersitzung nächste Woche darüber beraten, wie es mit der Ruine an der Görlitzer Straße weitergeht. Die Stadt will das denkmalgeschützte Gebäude erhalten. Nach dem Brand werden jetzt Möglichkeiten für einen Wiederaufbau gesucht. Gutachter hätten festgestellt, dass die Grundmauern und die Fassade stabil stehen, sagte ein Sprecher der Stadt MDR SACHSEN.