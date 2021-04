Die Flammen schlugen schon aus den Fenstern als die Feuerwehr eintraf: Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Großbrand im ehemaligen Kulturhaus in der Görlitzer Straße in Weißwasser. Die Feuerwehr ist mit mehreren Angriffstrupps und einer Drehleiter dabei, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Von dem Gebäude ist ein Teil des Daches eingestürzt, da es den Flammen nicht mehr standhalten konnte. Ein benachbartes Haus auf der Rückseite musste evakuiert werden, vier Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.