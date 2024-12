Zwölf Gänge und kein Fleisch

In Polen gibt es an Heiligabend kein Fleisch. "Man bereitet Gerichte zu mit Fisch oder zum Beispiel roten Barszcz" - eine Suppe mit Roter Beete - "mit Teigtaschen", erzählt Małgorzata Schubinski. Dafür wird aufgetischt, bis sich die Tischplatte biegt: Zwölf Gänge gibt es traditionell. "Die symbolisieren die Zahl der Apostel Jesu", erklärt die Übersetzerin in Elternzeit.

Die Schubinskis nehmen es mit der Anzahl der Gänge aber nicht so genau. "Meine Mama hat sich viel Mühe gegeben mit dem Kochen. Aber das hat auch viel Stress bedeutet. Wir sind dieses Jahr alleine, haben drei Kinder und ich möchte mich nicht vier Stunden in die Küche stellen und kochen", sagt die 32-Jährige.

Ihr Mann und die Kinder würden sich aus Fisch und den traditionellen polnischen vegetarischen Gerichten sowieso nicht so viel machen. Fleisch gebe es erst an den Weihnachtsfeiertagen. "Da blüht dann mein Herz auf, wenn es Pierogi mit Fleisch gibt", sagt Manuel Schubinski und lacht.

Ein Platz bleibt frei

An Heiligabend bleibt in Polen bei vielen Familien ein Platz frei für einen unerwarteten Gast. "Viele sagen, dass der Platz an die Personen erinnern soll, die nicht mehr da sind, die verstorben sind aus der Familie, dass man an sie denkt", sagt Małgorzata Schubinski.

Außerdem wird in Polen an Heiligabend feierlich eine Oblate geteilt. "Die kauft man vorher, sie wird gesegnet und im Kreise der Familie wünscht man sich alles Gute, jeder bricht ein Stück ab und das wird gegessen." Diese Tradition sei die vielleicht wichtigste, sagt Małgorzata, "weil man sich vorher besinnen und in sein Herz schauen muss."

Wünsche für jeden am Tisch