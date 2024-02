Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hält an einem "Testzentrum für Eisenbahntechnik" ("Tetis") in der Oberlausitz fest. "Tetis ist eine großartige Projektidee", sagte der Minister am Sonntag in Dresden. Sie habe das Potenzial, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Bahnindustrie signifikant zu steigern, und "gute Arbeit" in der Lausitz zu sichern.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael