In Bernsdorf, im Landkreis Bautzen, wird ein neuer Bundeswehrstandort angesiedelt. Wie die Staatskanzlei in Dresden mitteilte, handelt es sich um ein Logistikbataillon mit etwa 800 Dienstposten, davon 700 Soldaten. Ministerpräsident Kretschmer bezeichnete die heutige Standortentscheidung des Bundesverteidigungsministeriums als gute Nachricht für Sachsen und einen wichtigen Meilenstein für die Strukturentwicklung in der Lausitz.