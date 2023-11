Der Bund stellt für den Aufbau des Bundesbauforschungszentrums in der Lausitz fast 70 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld kommt aus dem Etat von Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Das Bauforschungszentrum LAB war als "Lausitz Art of Building" und als Forschungsverbund international tätiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Jahr gegründet worden. Das Ziel: Am Bauen der Zukunft zu forschen – ressourcen- und klimaschonend sowie nachhaltig.