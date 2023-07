Im erzgebirgischen Olbernhau geht die aufwendige Sanierung der Marktbrücke voran. Am Montag hat eine neue Bauphase begonnen. Laut Landesamt wird nun der Kreuzungsbereich grundhaft erneuert. Dazu muss die B171 in dem Bereich weiter gesperrt werden. Die Freigabe ist für Anfang September geplant.



Die Marktbrücke in Olbernhau wird seit vorigen Sommer saniert. Bisher wurde an der Brücke direkt gebaut. Gehwegen und Stützwände wurden erneuert.