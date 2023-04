Am Mittwochmorgen fallen am Hauptbahnhof Leipzig zwei von vier Fahrspuren weg. Grund sind Markierungsarbeiten für das neue Verkehrskonzept, wie ein Sprecher der Stadt MDR SACHSEN mitteilte. Gleichzeitig wird eine temporäre Ampel am Knoten Willy-Brandt-Platz/Brandenburger Straße aufgestellt sowie Schilder, die auf eine zeitweise geänderte Verkehrsführung am Georgiring und in der Brandenburger Straße hinweisen.