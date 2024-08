"Im Jahr 2030 sichert ein leistungsstarkes Netz an öffentlichen Bibliotheken mit stationären, mobilen und vielfältigen digitalen Dienstleistungen die Informationsgerechtigkeit für alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaates Sachsen und damit ein Grundrecht in der freiheitlichen demokratischen Verfassung der Bundesrepublik Deutschland."

So stellt sich das sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus die Zukunft der Bibliotheken im Land vor. Formuliert wurde diese Vision in einem umfassenden Papier mit dem Titel Öffentliche Bibliotheken in Sachsen 2030. Staatsministerin Barbara Klepsch stellte es am Mittwoch in Dresden vor, gemeinsam mit Katrin Stump, der Generaldirektorin der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und Aline Fiedler. Sie ist die Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bibliotheksverbandes e. V.