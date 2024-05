An Grund- und Förderschulen in Sachsen finden am Dienstag und Mittwoch erstmals sogenannte Lernstandserhebungen für die zweite Klasse statt. Das Kultusministerium will das Wissen der rund 36.000 Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik prüfen. Die Tests sollen zeigen, wie gut die Schülerinnen und Schüler für das weiterführende Lernen vorbereitet sind, so das Ministerium.