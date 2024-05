Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Schule zum Schuljahresbeginn 2025/26 eingerichtet werden. Zunächst werde mit der Klassenstufe 5 begonnen. Die Fünftklässler würden vorerst interimsmäßig in der "Schule Hauptbahnhof-Westseite" unterrichtet. Grundschulklassen werde es voraussichtlich ab dem Schuljahr 2027/2028 geben, wenn das neue Schulgebäude im Stadtteil Zentrum-Südost am Dösner Weg fertig gebaut sei.

Laut Stadt Leipzig ist die Schule offen für alle Leipziger Kinder . Auch für Grundschüler gebe es keine Begrenzung auf einen Schulbezirk. Interessierte Eltern können demnach ihre Kinder anmelden. Erstklässler werden laut Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) allgemein im Zeitraum vom 1. August bis zum 15. September im Jahr vor der Einschulung angemeldet. Für die Oberschul- oder Gymnasialstufe erfolgen die Anmeldungen in der Regel nach dem Erhalt der Bildungsempfehlung in der 4. Klasse.

Dresden beherbergt aktuell zwei staatliche Gemeinschaftsschulen: An der innovativen, zensurenlosen Universitätsschule Dresden lernen laut Lasub aktuell knapp 700 Kinder in den Klassenstufen 1 bis 9. An dem 2022 eröffneten Dresdner "Campus Cordis" werden demnach aktuell 461 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 5 bis 8 unterrichtet. Zudem gibt es Gemeinschaftsschulen Freier Träger wie zum Beispiel in Bautzen und in Leipzig.