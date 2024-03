Bildrechte: picture alliance / Lisa Forster/dpa | Lisa Forster

Polizei "Russian Business Network" verschickt Erpressermails

13. März 2024, 09:23 Uhr

Über verschiedene Betrugsmaschen versuchen Kriminelle übers Internet an Geld zu kommen wollen. So sind jüngst Mails im Umlauf, in denen den Empfängern sogar Gewalt angedroht wird, wenn diese nicht zahlen.