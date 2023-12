Für den Volksantrag auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr in Sachsen sind nach Angaben der Organisatoren bislang 10.000 Unterschriften eingegangen. Man habe bis Ende August kommenden Jahres Zeit, um die 40.000 Unterschriften zu sammeln, hieß es. Mehr als 60.000 Bögen für den Antrag seien im Umlauf, teilte Christian Dahms, stellvertretende Vertrauensperson des Volksantrags und Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen, mit. "Auch in Sachsen ist die Zeit für ein Bildungsfreistellungsgesetz reif. Ehrenamt und freiwilliges Engagement funktionieren ohne Weiterbildung und Qualifizierung nicht."

Mit fünf Tagen bezahlter Freistellung würden Ehrenamtler Wertschätzung und eine konkrete Unterstützung erfahren, so die Organisatoren. Es werde immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich für das Gemeinwohl engagieren wollen, sagte Daniela Kolbe, Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen.



Es sei ein Skandal, dass in Sachsen Ehrenamtliche für die Weiterbildung ihre kostbare Freizeit opfern oder gar Urlaub nehmen müssen. "Die CDU muss sich jetzt endlich einen Ruck geben und möglich machen, was in 14 anderen Bundesländern schon längst möglich ist. Das Recht auf fünf Tage Bildungsfreistellung." Mit Ausnahme von Sachsen und Bayern ist ein Recht auf Bildungsurlaub in allen anderen Bundesländern und Stadtstaaten der Bundesrepublik gesetzlich verankert.