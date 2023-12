Memes und Ehrenamt Feuerwehr aus Neustadt startet bei TikTok durch

Es ist ein regnerischer Tag in Neustadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Es nieselt und ist schon am Nachmittag dunkel, aber die Wache der Freiwilligen Feuerwehr - das Gerätehaus, wie es offiziell heißt - ist hell erleuchtet. Drei Jugendliche stehen zwischen den Einsatzfahrzeugen. Zwei in Feuerwehrmontur - und einer im Weihnachtsmannkostüm.