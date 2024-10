Lob von einem Neu-Leipziger - Kritik an Publikum

Henning lebt seit einem Jahr in Leipzig und hat bereits in Schwerin Bürger-Projekte initiiert: " "Das ist großartig. Ich habe in Schwerin selbst Bürger-Prozesse angeregt, da ging es auch um die Stadtmöblierung. In Schwerin ist eine Bürgerinitiative entstanden, als es um eine Begrünung ging." Das Format in Möckern sei "sehr gut besucht, niedrigschwellig und gut moderiert". Architekturstudentin Maybritt sagt: "Ich bin positiv überrascht, dass wir auch so gut miteinander kommunizieren können. Generell finde ich es gut, dass so viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass einige Gruppen, wie Menschen mit Einschränkungen oder mit Migrationshintergrund, nicht so vertreten sind."

"Achten darauf, dass nichts herunterfällt"

Rocco Hahn, Mitglied des Stadtbezirksbeirates Nordwest, hat bei seinen Vorschlägen schon künftige Hausnutzungen im Kopf, zum Beispiel, wo eine Unterkunft für obdachlose Frauen entstehen soll. Er signalisiert aber Offenheit: "Interessant, was für Ideen im Raum stehen. Der Beirat wird darauf achten, was davon auch übernommen wird, so dass das nicht herunterfällt." Die Vorlage für die Planung würde noch mindestens einmal in seinem Rat besprochen werden.

Bau-Bürgermeister Dienberg: Können keine Planung mehr in verschlossenen Kellern machen

Thomas Dienberg, Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau, sagte MDR SACHSEN, dass er das Einbinden der Bürger heutzutage für wichtig hält: "Die Leute wollen mitreden, die wollen das nicht mehr nur 1:1 durchgeplant vorgesetzt bekommen. Da müssen wir deutlich mehr Geld in die Hand nehmen." Das Ganze diene auch der "extrem wichtigen" Öffentlichkeitsarbeit. Das verstehe nicht jeder: "Wir können das nicht mehr in verschlossenen Kellern machen, die Ingenieure zum Beispiel halten so etwas für Kokolores: 'Mir muss doch keiner sagen, wie ich den Radius für eine Straßenbahnkurve gestalten soll' sagen sie." Bildrechte: MDR/Christian Kerber

Ergebnisse der Werkstatt dokumentiert

Die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt würden dokumentiert werden. Wie ernst die Ergebnisse genommen werden, beschreibt Theresa Gnoyke vom Stadtplanungsamt: "Die Bewohner der Schumann-Straße wissen doch am besten, was sie brauchen." Auf der sicheren Seite sei man deshalb aber nicht, gibt Bürgermeister Dienberg zu: "So ein Verfahren ist keine Garantie, dass es später ohne Konflikt abgehen wird." Beginnen sollen die Bauarbeiten 2030.

Auch Matthäikirchhof und Stadtquartier 'L416" mit Bürgerbeteiligung

Die Stadt hat die Bürger auch bei zwei anderen städtebaulichen Projekten ins Boot geholt: Beim Matthäikirchhof im Zentrum wurde 2022 als gemeinsame Vision ein sogenannter "Matthäikirchhof-Code" entwickelt. Dort sind Wünsche und Ideen ebenso enthalten wie Prüfaufträge an Planungsteams.