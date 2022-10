Er pirscht sich langsam an seine Beute heran und schlägt dann meist mit einem gezielten Nacken- oder Kopfbiss zu: Der Luchs ist ein geübter Jäger, der bald auch im Erzgebirge und Umgebung sein Revier haben könnte. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie will bis 2026 insgesamt 20 Luchse aussetzen und auswildern. Die Tiere sollen entweder aus Wildfängen stammen oder aus einem Zuchtprogramm in den Karpaten.