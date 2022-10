Eichsfeld Weiterer Luchs aus Sachsen in Bärenpark Worbis umgezogen

Hauptinhalt

Das 15-jährige Luchsweibchen Elba ist am Mittwoch in den Bärenpark Worbis eingezogen. In ihrer alten Heimat in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz waren die Bedingungen für die Luchsdame nicht optimal. Ihren Lebensabend verbringt sie daher im Eichsfeld.