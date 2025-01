Ausgerechnet an diesem Traditionsort kehrt die Enkel-Generation dem Liftbetrieb den Rücken. Ihr Interesse gilt dem Aufstieg. Unter der Trasse der Schwebebahn laufen sie hoch - vorbei an den mächtigen Seilbahnstützen. Sie sind Tourengeher.

Auf einer Strecke von 15 Kilometern bewältigen sie 1.672 Höhenmeter in rund viereinhalb Stunden. Inzwischen sei die Nachfrage so groß, dass Martin Lützendorf die Teilnehmerzahl in 2024 auf 100 begrenzte. Reporterin Anna-Sophie Aßmann erklärte er seine Motivation so: "Du bist größtenteils alleine.



Damit hast du ein ganz anderes Naturerlebnis als der gemeine Skifahrer. Du tust ein bisschen mehr für Deine Kondition. Und es ist auch ein anderes Erleben des Skifahrens, weil du dir jede Abfahrt durch einen Aufstieg erarbeiten musst. Das ist vielleicht der Hintergrund, der den besonderen Reiz so ausmacht."