Die Idee stammt von Gerd Schlesinger, dem Türmer der Stadt Schwarzenberg, und dem Glockenexperten Jörg Eller. Im 20. Jahr nach der deutschen Einheit sollte die Glocke auf dem Fichtelberg bis nach Tschechien klingen und den europäischen Gedanken versinnbildlichen. Die Glocke aus Eisenguss war bereits 1920 gegossen worden. Der Glockenstuhl wurde aus Lärchenholz gefertigt. Die Weihe der Glocke erfolgte am 3. Oktober 2010. Seitdem wurede sie regelmäßig an allen Sonn- und Feiertagen geläutet, um als Denkmal der Einheit Deutschlands für den Frieden zu erklingen. Im Mai 2022 wurde die Glocke von Unbekannten durch Steinwürfe schwer beschädigt, im April 2024 läutete sie zum letzten Mal. Die neue Glocke aus Bronzeguss wurde in Innsbruck gegossen und wurde Ende 2023 geweiht. Sie erklingt erstmals am 3. Oktober 2024.