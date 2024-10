Bildrechte: MDR/Katja Lippmann-Wagner

Autonomes Fahren Alles hört auf ihr Kommando: Kinder bringen Käferrobotern Krabbeln bei

Hauptinhalt

09. Oktober 2024, 06:00 Uhr

Roboter erleichtern uns jetzt schon den Alltag: beim Rasenmähen, beim Staubsaugen oder Fensterputzen. Doch ein Roboter ist immer nur so gut, wie seine Progammierung. Im Schwarzenberger Museumsdepot haben Kinder kleinen Roboterkäfern das Krabbeln beigebracht. Es gab Hilfe von Mitarbeitern des Smart Rail Connectivity Campus in Annaberg-Buchholz. Dort arbeiten schließlich Fachleute in Sachen autonomes Vorwärtskommen.