Insgesamt 39 Schulen sind am Montag in der Dresdner Dreikönigskirche als sogenannte digitale Schulen ausgezeichnet worden. Nach Angaben des Kultusministeriums geht die Medienbildung in diesen Einrichtungen über den normalen Unterricht hinaus. Zu den Angeboten der Schulen gehören beispielsweise Roboter-AGs, 3D-Druck, Programmierkurse und Anwendungen für Mobiltelefone. Darüber hinaus werden enge Kontakte zu Unternehmen und Hochschulen gepflegt. Ziel sei, die Schüler und Schülerinnen auf die zunehmend digitalisierte Berufs- und Lebenswelt vorzubereiten.