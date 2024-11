Rund 100 Nachtwächterführungen finden in Annaberg-Buchholz im Jahr statt. Seit Beginn der Führungen waren etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher mit unterwegs. "Gerade in der Adventszeit haben wir so viele Nachfragen nach Nachtwächterführungen, dass wir sehr froh sind, das Angebot selber jetzt noch verstärken zu können", sagt die Sachgebietsleiterin Kultur in der Stadt, Kristin Baden-Walther. "Man kann als Nachtwächter nur einmal in der Nacht unterwegs sein. Von daher stoßen wir manchmal an unsere Grenzen."