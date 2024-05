Christina Doll Die 1972 in Köln geborene Künstlerin studierte in Düsseldorf Philosophie und Kunst. Nach einem Studienaufenthalt in Namibia arbeitete sie in den Niederlanden, Frankreich und im sächsischen Meißen.

Die Künstlerin arbeitet mit Porzellan, Glas, Keramik und Beton. Sie stellte unter anderem in Delft, Berlin, Lingen, Beijng, Hamburg und Frankfurt am Main aus.

Christina Doll lebt und arbeitet in Berlin und Köln.