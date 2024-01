Das sächsische Neujahrsbaby ist offenbar in Aue zur Welt gekommen. Wie das Helios-Klinikum mitteilte, erblickte kurz nach Mitternacht um 0:14 Uhr ein Junge das Licht der Welt. Danach hatten die Ärzteschaft und Hebammen in Aue kaum Zeit auf das neue Jahr anzustoßen. Um 3:13 Uhr hat im selben Kreißsaal kam ein Mädchen zur Welt, wie das Klinikum am Montag auf seiner Facebookseite über den "Neujahrstrubel" vermeldete - mit guten Wünschen für die Kinder, Mamas und Familien.