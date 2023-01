Neujahrsbaby Warum der kleine Ares seinen Geburtstag künftig teilen wird

Der kleine Ares ist schon das zweite Neujahrsbaby von Katja Schwarz aus Chemnitz. Die dreifache Mutter kann künftig zwei Geburtstage an einem Tag organisieren und feiern. Im DRK-Krankenhaus in Chemnitz Rabenstein erblickten auch am Silvestertag ungewöhnlich viele Kinder das Licht der Welt. Auch in anderen Kreißsälen Sachsens konnten Neujahrsbabys begrüßt werden.