Die Oberschule des Bildungszentrums Adam Ries in Annaberg-Buchholz will einen Praxistag einführen. Das teilte die Stadt Annaberg-Buchholz am Montag mit. Acht- und Neuntklässler sollen ab dem kommenden Schuljahr einmal wöchentlich einen Praxistag in einem ausgewählten Unternehmen absolvieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen auf diese Weise einen praxisnahen Einblick in den Arbeitsalltag erhalten.