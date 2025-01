Der 77-Jährige hatte sich auch an Heike Teubner von der Verbraucherzentrale in Auerbach gewandt. Doch selbst der Ombudsmann der Versicherer, den die Verbraucherzentrale daraufhin einschaltete, konnte keine Lösung bewirken. "Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum es keine Angebote gibt, die ihm eine korrekte Versicherung ermöglichen", sagt Heike Teubner von der Verbraucherzentrale.

Seidel fühlt sich im Stich gelassen: Mehr als 200.000 Euro hat er in den vergangenen Jahrzehnten an seine Krankenversicherung gezahlt. "Man will ja zahlen, und Leistung kostet. Aber es muss in einem Verhältnis sein, das bezahlbar ist", findet er.