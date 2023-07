Ulrich Stock vom Deutschen Beamtenbund in Sachsen-Anhalt: "Die Pflegeversicherung gehört zum Gesamtpaket der Beihilfe. Das heißt, der Dienstherr gewährt eine Beihilfe für Kranken- und Pflegekosten zwischen 50 und 70 Prozent – je nach Status. Der Beitrag richtet sich im ersten Moment erstmal danach, in welchem Alter der Beamte dort eintritt und bewegt sich so im Normalfall um die 60 Euro."