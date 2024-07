Für Elke Schädlich waren zwei Punkte wichtig: dass die Tradition von 125 Jahren "Schuhmoden Schädlich" fortgeführt wird und dass ihre zwei Mitarbeiterinnen ihren Job behalten. Manuela Seidel ist seit ihrer Lehrzeit in Schädlichs Schuhladen. "Das ist jetzt 33 Jahre her, Wahnsinn", sagt sie. "Heute bin ich traurig und froh zugleich. Leider hören die Schädlichs auf, aber ich freu mich auch, dass es weitergeht, denn ich liebe meine Arbeit. Das hier ist mehr als ein Job." Das sieht auch die scheidende Chefin so: Elke Schädlich will auch in Zukunft hin und wieder hinter der Ladentheke stehen, wenn mal "Not am Mann" ist.