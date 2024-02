Die Teilhabe am Leben wird für Senioren nun noch schwieriger, denn in den kleinen Orten im Schwarzatal haben inzwischen auch viele Cafés und Gaststätten geschlossen. Eine Folge des Rückgangs bei den Gästezahlen. Für viele Händler und Gastronomen rechnet sich der Betrieb nicht mehr. Außerdem finden viele keinen Nachfolger.

Sitzendorf ist kein Einzelfall. Überall in Thüringen schließen auf dem Land kleine Läden. Laut IHK in Gera haben in Ostthüringen allein im Jahr 2023 rund 160 Lebensmittelhändler aufgegeben - vor allem kleine Betriebe mit bis zu drei Mitarbeitern. Meist liegt es am fehlenden Umsatz. Beim Sitzendorfer Supermarkt nach MDR-Recherchen allerdings auch an der viel zu hohen Miete. Durch den Leerstand werden viele Orte auch für Einheimische immer unattraktiver.