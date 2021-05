Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1866 wird seit einiger Zeit entkernt, um die Voraussetzungen für den Wissenschafts-Campus zu schaffen. Wie die Stadt Annaberg-Buchholz mitteilte, wird in den kommenden Tagen damit begonnen, das Gebäude an die Trinkwasser-, Gas- und Stromversorgung anzuschließen. Außerdem sollen Entsorgungskanäle für Regen- und Schmutzwasser gebaut werden. Die Erschließungsarbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten ist der Zugang zum Bahnsteig der Regionalbahn immer gewährleistet, hieß es in der Mitteilung weiter.