Horchs erstes Auto

Die Teilnehmer hatten ihre Reise in August Horchs Geburtsort Winningen gestartet. Die erste Etappe führte zunächst zwölf Oldtimer nach Köln. Am Rhein nahm 1899 in einem ehemaligen Pferdestall ein Erfolgsprojekt seinen Anfang, das in Sachsen noch heute mit den Automarken Horch und Audi verbunden ist: Der damals 21 Jahre alte Horch richtete seine erste Werkstatt ein, wo er schon bald die ersten Automodelle konstruierte.

Sachsen begeistern sich für Oldtimer

125 Jahre später begibt sich der Horch-Club auf die Spuren des Automobilpioniers und erreicht am Dienstag ohne große Pannen die Automobilbau-Hochburg Zwickau. Nur einen Reifenwechsel habe es gegeben, sagt Organisator Klaus Kramer. Er ist erster Vorsitzender des Horch-Clubs. Selbst bezeichnet er sich gern als Präsident und freut sich über die lachenden und winkenden Gesichter an den Straßenrändern in Sachsen, wenn die Oldtimer-Kolonne vorbeizieht. "Ich komme aus dem Norden, da sind die Leute deutlich reservierter", sagt der 69-Jährige.

Den Horch-Club gibt es seit 1981. Nach der Gründung in Hahnenklee in Niedersachsen zog der Club infolge der Wiedervereinigung an die Hauptwirkungsstätte Horchs nach Zwickau um. Mittlerweile habe der Club etwa 70 Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sachsen sei ein besonderes Schwerpunktgebiet.