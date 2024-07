Bei den Verdächtigten handelt es sich um zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren russischer und ukrainischer Staatsangehörigkeit sowie einen 17-jährigen Jugendlichen. Dem Trio wird schwerer Raub in zwei Fällen inklusive Verstößen gegen das Waffengesetz vorgeworfen sowie schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Im April und Mai sollen sie mit zwei mutmaßlichen Mittätern unter anderem zwei Motorräder gestohlen, eine Tankstelle ausgeraubt und mehrere Zehntausend Euro erbeutet haben. Bei mehreren Hausdurchsuchungen im Raum Chemnitz konnte die Polizei das räuberische Trio stellen. 39.000 Euro Bargeld, mehrere Schreckschusswaffen, einen gestohlenen Pkw sowie zwei Pkw unklarer Herkunft wurden sichergestellt. Am 14.Juni wurde gegen die drei Personen Haftbefehl erlassen.

Unbekannte stahlen Ruma in der Osterzeit im April aus dem Zoo Leipzig. Ein Jogger entdeckte Ruma einige Tage später in einem Baum in Leipzig-Reudnitz. Die Tierdiebe hatten den Affen anscheinend wegen der medialen Berichterstattung wieder ausgesetzt. Nach den Strapazen hatte sich die Bartäffin laut Zoo dort wieder erholt.