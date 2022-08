In Reitzenhain im Erzgebirgskreis wird seit Montag die Kreuzung B 174/S 216 saniert. Die Kreuzung mit den innerorts verwendeten Namen Ernst-Thälmann Straße/Hübner Straße befindet sich rund zwei Kilometer vor dem Grenzübergang nach Tschechien. Die Bauarbeiten sollen bis zum 27. August dauern und haben Auswirkungen auf den Grenzverkehr.

Laut Franz Grossmann vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr bleibt die Bundesstraße 174 zwar offen. Im Bereich der Kreuzung werde der Verkehr allerdings halbseitig per Ampel geregelt. "Deshalb möchten wir darum bitten, dass hier im Zweifel etwas mehr Zeit einzuplanen ist." Am ersten Tag habe es bislang aber keinen Rückstau gegeben, so Grossmann.