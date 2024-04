Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Chemnitz war der 61 Jahre alte Pkw-Fahrer aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links abgekommen und mit dem entgegenkommenden Reisebus kollidiert. Beide Fahrer und zwei Reisebegleiterinnen erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Außerdem wurden vier Businsassen im Alter zwischen 60 und 84 Jahren leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser eingeliefert.



Weitere 23 Personen aus dem Reisebus wurden zunächst vor Ort medizinisch betreut und danach mit einem Ersatzbus zum Zielort gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 140.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.