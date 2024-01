In Großrückerswalde bei Chemnitz ist in der Silvesternacht ein Mann mutmaßlich durch eine Explosion von illegalem Feuerwerk getötet worden. Wie die Chemnitzer Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Angehörige den 44 Jahre alten Mann am Neujahrstag leblos in der Wohnung gefunden. Ein Arzt habe nur noch den Tot feststellen können.