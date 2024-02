Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Museum Ausstellung in Olbernhau zeigt wie aus Waffen Alltagsgegenstände wurden

24. Februar 2024, 15:30 Uhr

Die Erfahrungen aus Kriegen zeigen: Not macht erfinderisch. Und diese Not war nach dem Zweiten Weltkrieg unbeschreiblich groß. Viele hatten beinahe gar nichts mehr. Im Überfluss dagegen gab es die Reste des Krieges: Waffen, Munition, Ausrüstungsgegenstände. In ihrer Not haben die Menschen diese Dinge umfunktioniert. In Olbernhau gibt es dazu nun eine Sonderausstellung.