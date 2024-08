Der Erzgebirgskreis will das Fichtelberghaus in Oberwiesenthal möglichst im Ende 2024 verkaufen. Die Pläne zum Verkauf von Flächen auf Sachsens höchstem Gipfel samt überregional bekanntem Fichtelberghaus stoßen in Oberwiesenthal auf Gegenwind. In einem Beschluss appelliert der Stadtrat nun an den Landkreis, wenigstens wichtige Flächen auf dem Plateau in öffentlicher Hand zu behalten und nicht an Privatleute zu verkaufen, wie die Stadt informierte. In der Stellungsnahme des Stadtrats wurden die Verkehrsflächen, der Bereich zwischen der Bergstation der Schwebebahn, dem Fichtelberghaus und der Friedensglocke.