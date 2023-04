Die Filmnächte Chemnitz werden in diesem Sommer nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. "Wir sind sehr traurig und betroffen", sagte Festivalchef Michael Claus MDR SACHSEN. Es gebe eine Reihe von Gründen, die in Summe zu der Absage geführt hätten. Genauer wollte Claus nicht darauf eingehen.