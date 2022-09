Insgesamt 22.409 Menschen haben in diesem Jahr die Kinoveranstaltungen und Konzerte der Filmnächte Chemnitz besucht. Das waren etwa 4.000 mehr als im von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahr, wie die Organisatoren mitteilten. Dabei sei die Saison 2022 deutlich kürzer gewesen als 2021, weil der Theaterplatz aufgrund anderer Nutzungen nur an 49 statt 60 Tagen bespielt werden konnte.



Die Besucherzahlen in diesem Jahr lagen dennoch nach Angaben von Festivalchef Michael Claus sogar noch über der vom Vor-Corona-Jahr 2019 mit 18.500 Besuchern bei damals 72 Veranstaltungen.