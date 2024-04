Große Freude in Chemnitz nach dem Sieg der Niners im Basketball Europa Cup . Der Erfolg der Mannschaft soll deshalb am Sonntagnachmittag gefeiert werden. Wie der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) sagte, will er die Basketballer im Rathaus empfangen. Mannschaft und Trainer sollen sich dann auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen und gemeinsam den Pokal auf dem Balkon des Rathauses präsentieren.

"Wahnsinn! Geil, sowas von verdient. Ein toller Erfolg für die Stadt. Das wird Chemnitz gut tun - und die Niners haben das erreicht", sagte Schulzed beim Public Viewing in der Messe. "Da waren zwischendrin mal Zweifel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber am Ende hat der Tüchtige gewonnen, am Ende der ganzen Geschichte war es verdient, und ich denke die Niners haben es verdient, Chemnitz hat es verdient. Auch wenn es am Ende nur ein Punkt ist, es zählt das Ergebnis." Noch in der Messe lud er alle Fans zur Siegesfeier am Sonntag auf den Markt ein.