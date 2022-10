Die Breakdance-Crew The Saxonz und ihr Verein, "84'TIL - Zentrum für urbane Kultur", organisieren Tanz- und Bewegungsangebote für Menschen mit Behinderungen. Saxonz-Mitbegründer Felix Roßberg sagte, an diesem Wochenende gehe es in den Räumen des Romain-Rolland-Gymnasiums Dresden und im Jugendzentrum der Trinitatiskirche los. Am Rande der sächsischen Breaking-Meisterschaften "East 22" und der inzwischen 16. Auflage des offenen XXL-Trainings sollen spezielle Workshops für Menschen mit Behinderungen angeboten werden - gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern ohne Einschränkungen.

Tanztrainer Roßberg: Alle können mitmachen

Der ausgebildete Physiotherapeut Roßberg betont, bei den Saxonz werde Inklusion schon immer gelebt. "Für uns sind alle gleich, jeder kann mitmachen." Fest zum Landeskader mit den besten sächsischen Breakerinnen und Breakern gehört ein Jugendlicher, der von Geburt an eine Hand nur eingeschränkt nutzen kann.

Für uns sind alle gleich, jede und jeder kann mitmachen. Felix Roßberg, The Saxonz

Dennoch beobachtet Roßberg, dass es für Menschen mit Behinderung offenbar eine gewisse Hemmschwelle zu überwinden gibt, bevor diese sich im Breaken ausprobieren. Zurückhaltung oder Verunsicherung seien allerdings unnötig. Für die sächsischen Meisterschaften hat sich der Kader der Saxonz in Bulgarien am Sonnenstrand vorbereitet. Bildrechte: Center-Films/Lisa Sophie Ilgen

Saxonz wollen alle Interessierten integrieren

"Ob mit körperlichen oder geistigen Behinderungen - wir finden für jeden eine Möglichkeit, sich zu beteiligen und Spaß zu haben", versichert Roßberg. Auch Menschen im Rollstuhl könnten in Breaking-Choreographien integriert werden. Er selbst hat Erfahrung und in der Vergangenheit bereits Tanz-Kurse für Jugendliche und Kinder mit Behinderungen im Landkreis Meißen angeboten. Eigentlich wolle er aber seine Trainingsgruppen gar nicht in Menschen mit und ohne Einschränkungen aufteilen. Saxonz-Tanztrainer Felix Roßberg legt auch an ungewöhnlichen Orten gerne eine Akrobatik-Übung ein. Er will mehr Menschen mit Behinderungen vom Breaken begeistern. Bildrechte: MDR/L. Müller

Neue Kurse starten nach den Herbstferien

Nach den Herbstferien soll es dennoch im Kinder- und Jugendhaus Emmers in Dresden-Pieschen spezielle Trainingseinheiten für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen geben. Sie sollen sich "ungezwungen ausprobieren können und in Ruhe entscheiden, ob Breaking ihr Ding ist". Wer möchte, könne aber sofort in die regulären Kurse wechseln.



Bereits Ende November soll es die nächste barrierefreie Veranstaltung "Radebrooklyn" geben und die Subkultur des Breaking aus Brooklyn/New York in Radebeul noch bekannter werden.

Saxonz weltweit in Breaking-Szene vernetzt