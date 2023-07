Nach schlaflosen Nächten fasst der letzte Betriebsdirektor der Diamantwerke, Dr. Hartwig Müller, einen Plan um die Fahrradproduktion zu retten: In schicken Volvos, mit "Diamant" Rädern auf dem Dachgepäckträger, schwärmen seine Händler in den Westen aus. Mit Erfolg: Wenige Monate später verkauft "Diamant" mehr Sporträder in den alten als in den neuen Bundesländern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK