Nach dem gewaltsamen Tod eines Chemnitzer Kardiologen sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um eine 52 Jahre alte Frau aus dem Bekanntenkreis des Opfers sowie um einen 62 Jahre alten Mann. Beiden wird vorgeworfen, den Arzt in der Nacht zum 10. März in dessen Wohnung getötet zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft wurde die Frau bereits am Sonntag, der Mann am Montag in Rheinland-Pfalz festgenommen. Gegen beide Beschuldigte wurde ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags erlassen. Zu den Todesumständen und zum Tatmotiv wollte sich die Staatsanwaltschaft aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht äußern.