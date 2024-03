Chemnitz Noch kein Tatverdächtiger nach gewaltsamem Tod von 69-Jährigem

Nach dem gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen in Chemnitz hüllen sich die Ermittler mit Details wie etwa zur Tatwaffe in Schweigen. Das sei reines Täterwissen und es gebe bisher keinen Tatverdächtigen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, Ingrid Burghart, am Dienstag auf Anfrage. Es gebe zwar ein vorläufiges Obduktionsergebnis, weitere Untersuchungen seien aber nötig. Ermittelt werde wegen Totschlags. Bildrechte: Harry Härtel

Ein Angehöriger hatte am Sonntagnachmittag den Mann gefunden. Die Situation, in der die Leiche gefunden wurde, sowie die Untersuchung des leblosen Körpers in der Wohnung hatten bei der Polizei den Verdacht bestätigt, dass der Mann gewaltsam ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte daraufhin eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Tatort bis nachts untersucht