In einem Schreiben an MDR SACHSEN vom Donnerstag erläuterte Oberbürgermeister Marcel Schmidt (Freie Wähler) Details zu den Veranstaltungsplanungen und erteilte einer Umverlegung "aufgrund der Kürze der Zeit" eine Absage. Für den Innenhof seien höchstens 1.000 Personen zugelassen. "Alle anderen sollen nach Aussage des Veranstalters über Lautsprecher teilnehmen können. Der Parkplatz wird dafür zur Verfügung stehen, ebenso die dahinter liegende Wiese. Wir gehen davon aus, dass ausreichend Platz zur Verfügung steht", so Schmidt. Er gehe außerdem nicht davon aus, dass Peter Hahne durch seinen Auftritt das Gedenken beschmutzen werde.

Ich gehe davon aus, dass Peter Hahne aufgrund seiner Vita niemand sein wird, der an diesem Ort in irgendeiner Art und Weise das Gedenken beschmutzen wird. Marcel Schmidt Oberbürgermeister der Stadt Stollberg/Erzgebirge

Bildrechte: picture alliance / ZB

Weiterhin schrieb Schmidt, die Gedenkstätte Hoheneck sei für ihn persönlich ein Anliegen. Eine Großtante sei in Hoheneck inhaftiert gewesen, bevor sie in den 1980er Jahren nach Hamburg ausreisen durfte. Deshalb sei "an solche Systeme zu erinnern" und ihre Funktion und Entstehung aufzuzeigen. "Ich glaube nicht, dass Diktaturen über Nacht entstehen. Ich glaube, dass der Weg dahin ein schleichender Prozess ist", so der Stollberger Oberbürgermeister.

Schmidt: Hoheneck ist auch ein Diskussionsort

Bereits Mitte August wies Schmidt die teils massive Kritik an der geplanten Veranstaltung zurück. Hoheneck sei "natürlich vorrangig Erinnerungsort", hatte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) erklärt. Daneben wolle die Stadt "aber auch einen Diskussionsort etablieren, der sich aktiv für die Demokratie einsetzt und freie Rede und den Austausch freier Meinungen in den Vordergrund rückt".

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die Stadt Stollberg ist Trägerin der Gedenkstätte und gleichzeitig alleinige Gesellschafterin der dazugehörigen gemeinnützigen GmbH. Die Gedenkstätten-Stiftung wiederum fördert nach eigenen Angaben den Betrieb der Gedenkstätte, ist aber nicht deren Eigentümerin. Neben der Gedenkstätte befinden sich auf dem Areal auch die Kindererlebniswelt "Phänomenia", ein Bistro und ein Jugendtheater. Weiteres sei laut der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren in Planung. Oberbürgermeister Schmidt erklärte der epd in dem Zusammenhang ebenfalls, der historische Ort umfasse "glücklicherweise viele Funktionen".